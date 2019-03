p>ROMA PORTO MALAGO' / Continuano a giungere dichiarazioni di condanna all'arbitraggio di Porto-Roma. Dopo le roventi parole sui social del presidente giallorosso Pallotta , anche il numero uno del Coni,, ha denunciato quanto visto al Do Dragao: "Ieri sera - ha detto, come riporta 'La Gazzetta dello Sport' - la Roma e il calcio italiano sono stati molto penalizzati".

L'arbitro Cakir non ha visionato le immagini del VAR in occasione del contatto tra Schick e Marega, che poteva valere il rigore qualificazione per i romanisti, a tempo scaduto. Malagò, in merito, ha affermato: "La Var è fantastica, un'opportunità eccezionale per risolvere i problemi o meglio per mettere in condizione gli arbitri di risolverli, se uno non va a guardare come è accaduto nel caso di ieri fa un errore molto grave. L'arbitro si deve assumere l'onere e l'onore, non c'era motivo di non andare a guardare".

