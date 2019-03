CALCIOMERCATO JUVENTUS WERNER / C'è una grande favorita per Timo Werner, 23 anni, attaccante del Lipsia: si tratta del Liverpool di Jurgen Klopp che, secondo quanto riferisce il 'Mirror', è in prima fila nella caccia al calciatore tedesco.

Una caccia che vede tra le pretendenti anche due italiane,, al momento però indietro nella corsa al bomber di Stoccarda. Il Lipsia è pronto a cedere uno dei suoi gioielli e si starebbe guardando intorno per il sostituto che avrebbe individuato proprio nel campionato inglese: si tratta di Tammy, attaccante di proprietà del Chelsea, attualmente in prestito all'. In stagione il 21enne ha realizzato 21 reti in 29 gare di Championship, la Serie B inglese, attirando l'attenzione del club tedesco.