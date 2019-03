MILAN CONTI / Andrea Conti ha parlato a 'Sky' del momento suo e del Milan, salito al terzo posto sorpassando l'Inter: "E' un momento positivo che ci sta aiutando, dobbiamo restare in zona Champions, obiettivo del club da quando sono arrivato. L'entusiasmo si avverta anche dai tifosi, sabato erano 60.000.

Ora ci aspetta il: dovremo giocare come una finale, i tre punti sono importanti per la zona Champions".

Conti parla anche del suo impiego da parte di Gattuso: "Vorrei giocare di più ma chi scende in campo al posto mio sta facendo benissimo e i risultati parlano chiaro. Gattuso sa cosa ho passato, sa come gestirmi e quando farmi scendere in campo. Firmerei per non giocare mai e vedere il Milan in Champions".

C'è spazio anche per il momento difficile di Suso: "Dà una mano in difesa, cosa che prima faceva meno: con questo lavoro perde un po' negli ultimi 20 metri. Capelli rossoneri per la Champions? Perché no?".

