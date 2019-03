Juventus, arriva la punizione UEFA per il comportamento di Allegri

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS MULTA ALLEGRI / Non solo quella a per il brutto gesto dopo il primo gol della gara d'andata : anche la Juventus, oggi pomeriggio, ha ricevuto una multa dal comitato disciplinare della UEFA. I bianconeri hanno ritardato il calcio d'inizio del secondo tempo al Wanda e, per questo, l'organismo europeo ha imposto il pagamento di 30.000 euro. Solo un richiamo, invece, per Massimiliano Allegri, autore di una "condotta impropria" che ha causato il ritardo.