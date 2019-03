CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA MAROTTA FASCIA RINNOVO - Oggi l'Inter scenderà in campo per l'andata degli ottavi di finale di Europa League a Francoforte contro l'Eintracht. Ma in casa nerazzurra tiene ancora banco la questione legata a Mauro Icardi. Ieri c'è stato un primo incontro, ufficializzato da un tweet dell'account ufficiale dell'Inter, tra il bomber argentino, la moglie-agente Wanda Nara, un legale di fiducia della coppia e l'amministratore delegato del club di Suning, Beppe Marotta. CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Una presa di contatto definita "cordiale e volta alla ricerca di una soluzione nell'interesse di tutte le parti coinvolte". Questa mattina si è parlato anche di un possibile ritorno in gruppo, già nella giornata di domani , dell'ex capitano in vista di un ritorno a completa disposizione dell'allenatore Luciano Spalletti. Al momento, comunque, quello che trapela dall'entourage di Icardi è la sensazione di una calma apparente, anche perché la questione non è ancora risolta. Molto, se non tutto, dipenderà dal colloquio che il Nazionale dell'Argentina che ci sarà, se avverrà, tra il presidente dei meneghini, Steven, e lo stesso Icardi. Dunque, tutte le soluzioni sono sul tavolo, vedremo domani se ci sarà questo ritorno in gruppo di 'Maurito' oppure se ci vorrà ancora del tempo per riaverlo a completa disposizione.