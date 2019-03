CALCIOMERCATO NAPOLI LAZARO / Ha 22 anni, è il titolare dell'Hertha Berlino ed è il possibile sostituto di Callejon al Napoli: parliamo di Valentino Lazaro, esterno destro austriaco, divenuto uno degli obiettivi di mercato di Cristiano Giuntoli.

Come riferisce 'Radio Marte', l'agente del calciatore, Max, è arrivato in città insieme alla squadra delper un appuntamento con il direttore sportivo dei partenopei. Lazaro ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro e potrebbe rappresentare l'alternativa a, qualora per lo spagnolo arrivasse una cessione. Capace di giocare anche come terzino destro, il 22enne di Graz ha collezionato 26 presenze complessive in stagione, realizzando anche due reti e 5 assist. Con il contratto in scadenza nel 2021, Lazaro è anche nel giro della Nazionale austriaca con la quale ha collezionato 19 presenze.