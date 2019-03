DIRETTA PANCHINA ROMA DI FRANCESCO RANIERI / AGGIORNAMENTO ORE 21.37 - Domani l'arrivo di Claudio Ranieri a Roma: ecco i dettagli del contratto.

ORE 20 - Nicolò Zaniolo saluta Di Francesco su Instagram: "Grazie di tutto mister!".

ORE 19 - Anche Eusebio Di Francesco ha lasciato Trigoria.

ORE 18.45 - Il comunicato dell'esonero di Di Francesco - arrivato a borse chiuse - è consultabile anche tra i Comunicati e i Documenti finanziari della società: "L’A.S. Roma S.p.A. comunica di aver esonerato Eusebio Di Francesco dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra"

ORE 18.35 - Francesco Totti ha lasciato Trigoria.

ORE 18.12 - A Trigoria è presente anche l'avvocato Mattia Grassani, legale di Claudio Ranieri che in questo momento è a Londra. Il tecnico è atteso a Roma tra stanotte e domani mattina.

ORE 18.04 - E' UFFICIALE: DI FRANCESCO NON E' PIU' L'ALLENATORE DELLA ROMA

ORE 17.45 - Ancora in corso la riunione dei dirigenti della Roma: l'esonero di Di Francesco è sempre più vicino. Ranieri resta il principale candidato per la successione: contratto fino a giugno più possibile nuovo incarico al termine del campionato.

ORE 17.10 - Donadoni sul possibile approdo alla Roma: "Nessun contatto con i giallorossi. No ad un incarico di breve termine"

16.30 - Mentre la squadra continua l'allenamento, a Trigoria è presente tutto lo stato maggiore del club capitolino: Monchi, Totti, Baldissoni e Fienga.

In corso un incontro tra Monchi, Baldissoni e Fienga.

15.58 - I giallorossi si stanno allenando a Trigoria agli ordini dello staff tecnico, compreso Di Francesco. I calciatori lavorano divisi in due gruppi, chi ha giocato ieri in Portogallo e chi no: il secondo gruppo sta lavorando in campo. Domani si potrà sapere qualcosa di più sugli infortunati: previsti anche gli accertamenti per Pellegrini.

ORE 15.32 - Monchi chiede scusa per il nervosismo al momento della partenza dal Portogallo: "Riportate mie frasi in maniera inesatta".

ORE 15.20 - Squadra e dirigenti sono a Trigoria: atteso il vertice che potrebbe sancire l'addio di Di Francesco.

ORE 15 - Sulla panchina della Roma si è espresso anche il giornalista Francesco Repice: "Di Francesco via, Donadoni per tre mesi e poi si vedrà".

Ore decisive per il futuro di Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma: l'eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto potrebbe segnare in maniera definitiva il futuro dell'allenatore dei giallorossi. Per il tecnico l'addio è sempre più probabile, la decisione sembra ormai presa: non è da escludere una risoluzione del contratto.

Alla partenza da Porto botta e risposta acceso tra i tifosi, che contestavano calciatori e dirigenti, e Monchi. La squadra è arrivata poco dopo le 14 a Fiumicino. Attesa una riunione dei dirigenti alla quale parteciperà in call anche il presidente James Pallotta che ieri sera nel post gara si è fatto sentire solo sull'operato dell'arbitro. Il vertice servirà a stabilire il nome del successore di Di Francesco: in pole al momento c'è Claudio Ranieri, davanti a Donadoni. Più defilati Panucci e Montella, mentre Paulo Sousa è quasi fuori causa, destinato alla panchina del Bordeaux.

