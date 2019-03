ZIDANE JUVENTUS ALLEGRI / La dolorosa sconfitta con l’Ajax ha causato un terremoto nel Real Madrid: i blancos sono già al lavoro per sostituire Solari e nella lista di Florentino Perez, oltre ai nomi già noti, è tornato di prepotenza anche quello di Zinedine Zidane per un clamoroso ritorno. Ne abbiamo parlato con Sergio Gomez, giornalista del quotidiano spagnolo AS, che ai nostri microfoni svela anche alcuni retroscena sul futuro dello juventino Allegri: “Zidane è stato accostato al Real Madrid, ma ho saputo che il francese ha già un patto con Agnelli per sostituire Allegri sulla panchina della Juventus in caso di addio del livornese a fine stagione. I bianconeri nei mesi scorsi hanno anche effettuato qualche sondaggio con Guardiola, ma l’operazione, in quel caso, è impossibile”

Col ‘no’ del francese, cosa accadrà sulla panchina del Real Madrid?

"Non lo sappiamo ancora.

In questo momento esiste anche la possibilità che Solari sia esonerato già in questa settimana. A quel punto, si potrebbe scegliere un allenatore ‘ponte’ fino a giugno, o provare a imbastire già il nuovo progetto della prossima stagione. Il problema è che i tecnici che predilige Florentino sono tutti occupati: Pochettino, Klopp e lo stesso Allegri. L’italiano, però, può perdere punti...".

In che senso?

"Se Simeone dovesse eliminarlo agli ottavi, Florentino avrebbe maggiori remore a portare sulla sua panchina un tecnico battuto dall’Atletico agli ottavi di finale, proprio nella stagione in cui aveva Cristiano Ronaldo a disposizione. La nuova era inizierebbe con un pessimo segnale".

Quindi, resta l’opzione Mourinho.

"I contatti con Mourinho sono reali, è una scelta figlia della disperazione di questi giorni. Non sarebbe un ritorno semplice, il portoghese ha avuto problemi con molti calciatori ancora presenti in rosa come Benzema e Ramos. Le negoziazioni con Mendes, comunque, vanno avanti".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui