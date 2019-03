CALCIOMERCATO JUVENTUS AGNELLI ALLEGRI / Nella conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus, il tecnico del club piemontese Massimliano Allegri ha risposto anche alle domande sul suo futuro: "Ci siamo visti ieri sera a cena con il Presidente - ha svelato Allegri -. Leggendo quanto scritto su mie dimissioni e litigi con il presidente mi viene da pensare che siamo su Scherzi a Parte.

O io eci facciamo curare da uno bravo o c'è qualcosa che non torna. Siamo due persone mediamente intelligenti, in cinque anni insieme abbiamo costruito qualcosa di importante: è mai possibile che con 16 punti di vantaggio, dentro gli ottavi di Champions, litighiamo e io dia le dimissioni. Nessuna litigata, ieri a cena abbiamo parlato e deciso che, considerato come stanno andando le cose, del rinnovo ne parleremo a stagione finita, come abbiamo sempre fatto. Ora spero non scriviate che Allegri ha picchiato il presidente". Il tecnico della Juventus ha poi aggiunto: "Tra me, il presidente e la società i rapporti sono in totale sintonia, anche per il futuro. Siamo molto d'accordo e non ho mai detto di voler andar via. Ma tutto a suo tempo".

VOCI SU SUCCESSORI - "Mi scivolano addosso: sono in totale sintonia con la società, le voci sul mio rapporto con il club sono superflue. La cena a marzo per parlare del futuro la facciamo ogni anno. Poi voi fate il vostro lavoro e giustamente con 16 punti di vantaggio e gli ottavi di Champions da giocare, la Juve deve cambiare tecnico. Queste cose mi divertono ancora di più: se arrivasse lo scudetto, avremmo vinto 9 titoli su 10 in Italia".

