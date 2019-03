CALCIOMERCATO MILAN SAINT-MAXIMIN DEULOFEU - La trattativa per il rinnovo del contratto di Suso stenta a decollare. E si fa strada l'ipotesi che in estate l'attaccante spagnolo possa lasciare il Milan, che avrebbe così la possibilità di mettere a bilancio una ricca plusvalenza e iniziare a mettere a posto i conti come chiesto dalla Uefa. Il Ds Leonardo si guarda già intorno alla ricerca di un eventuale sostituto, con il francese Allan Saint-Maximin da tempo in cima alla lista dei desideri.

Ma attenzione alla concorrenza di un ex rossonero come Mario, che con lui aveva un ottimo rapporto al Nizza e che al suo 'Mi manchi' ha risposto così sui social: "Mi manchi anche tu! Raggiungimi al".

In alternativa, sin dallo scorso gennaio, il Milan valuta il ritorno di Gerard Deulofeu. Nella sessione invernale di calciomercato arrivò il secco rifiuto del Watford, in piena lotta per un posto in Europa League. Ma come riportato anche dal quotidiano catalano 'Sport', le cose potrebbero cambiare in estate. Il giocatore avrebbe già dato il suo benestare per il ritorno in rossonero e la trattativa con la famiglia Pozzo può riprendere.

