Calciomercato, Juventus sorpassata per il nuovo Neymar

CALCIOMERCATO JUVENTUS REINIER - Ad appena 17 anni Reinier Jesus viene già considerato un craque del futuro, tanto che in patria il fantasista brasiliano è stato ribattezzato il 'nuovo Neymar'.

Su di lui ha messo gli occhi anche la Juventus, ma secondo quanto riportato da 'le10sport', i bianconeri sono in seconda fila insieme al Manchester City rispetto ad altri top club europei come il Real Madrid, il Liverpool ed il Paris Saint-Germain. Di certo il Flamengo non ha intenzione di fare sconti sulla clausola di rescissione fissata a 50 milioni di euro.