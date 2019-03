CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID MOURINHO / Brutte notizie per l'Inter e i tifosi nerazzurri. Prende sempre più corpo infatti la candidatura di José Mourinho per la panchina del Real Madrid dopo il 'fracaso' Champions degli spagnoli contro l'Ajax.

Il favorito di Florentino Perez resterebbe Zinedine, che però non sarebbe convinto dell'idea di tornare alla 'Casa Blanca' dopo il divorzio dello scorso giugno: da qui l'offensiva per il portoghese, con il presidente merengue che avrebbe contattato l'agente dello 'Special' Jorge Mendes per dare un'accelerata alla trattativa. L'obiettivo di Perez sarebbe quello di rimpiazzareprima del match di domenica in campionato contro il Valladolid. Ore cruciali quindi per il futuro della panchina del Real, con importanti novità attese a stretto giro di posta.