ROMA CONTESTAZIONE MONCHI TIFOSI / In casa Roma il clima è a dir poco pesante dopo l'eliminazione dalla Champions.

Come riporta il 'Corriere dello Sport', all'aeroporto diuna quindicina di tifosi ha contestato alcuni calciatori - dapassando per, quest'ultimo applaudito sarcasticamente per il fallo da rigore che ha deciso la sfida - 'risparmiando' capitane il tecnico Di Francesco, che oggi conoscerà il suo futuro . Contestati pure i dirigenti. Allo spagnolo, ormai diretto all'Arsenal , il gruppetto di romanisti ha gridato: "Te ne devi andare, stai sfasciando la squadra". L'ex Siviglia ha risposto con un pizzico di ironia, "", poi, dopo qualche insulto, ha gridato: "In sei mesi vi prendo uno per uno".