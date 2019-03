Calciomercato Inter, da Iniesta e Messi a Ibrahimovic: i retroscena di Moratti

CALCIOMERCATO INTER MORATTI IBRAHIMOVIC MESSI INIESTA - "Con Pirlo, quando dal Milan andò alla Juventus, ci fu più di uno spiraglio per un ritorno all'Inter. Ma non se ne fece nulla". E' solo uno dei tanti retroscena raccontati da Massimo Moratti al 'Corriere della Sera'. L'ex presidente nerazzurro svela diverse trame del passato sul calciomercato: "Ibrahimovic, quando passò dal Barcellona al Milan, mi chiamò. Confessò l'inizio della trattativa e, con un gesto che ho molto apprezzato, mi disse che se avessi avanzato una controfferta, avrebbe scelto noi. Una controfferta pure al ribasso, si premurò di sottolineare. Ricordo che una volta mi disse che si poteva fare a meno di Cambiasso. E Cambiasso disse lo stesso di Ibra...

Sono cose normali in uno spogliatoio tra due grandi personalità".

Moratti parla anche dei giocatori sui quali ha un rimpianto per non essere riuscito a portarli a Milano. In primis Andres Iniesta: "Fu subito chiusura totale. Non da parte del giocatore, a lui nemmeno arrivammo. Incontrai i vertici del Barcellona, avevamo forza economica e persuasiva... Parlai di parecchi giocatori. Ma quando pronunciai il nome di Iniesta, l’atteggiamento mutò radicalmente. Avrei potuto fare qualsiasi offerta e sarebbe stato inutile. Non lo avrebbero mai venduto. Messi? Iniziammo a 'guardarlo' ai Mondiali Under 18. Partimmo alla carica. Missione in Spagna. I miei tornarono e raccontarono delle difficoltà di salute e dell'impegno del Barcellona, della dedizione per risolvere quei problemi. Dissi di lasciar perdere. Giuro. Si stavano prendendo cura di Messi come un padre col figlio".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui