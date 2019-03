CALCIOMERCATO JUVENTUS LUKAKU RASHFORD / Che impresa del Manchester United nella tana del PSG. Malgrado le tante assenze, la squadra di Solskjaer è riuscito a ribaltare il ko dell'andata, staccando il pass per i quarti di Champions League. Con un protagonista su tutti: quel Romelu Lukaku, spesso accantonato nelle ultime settimane dopo il cambia di guardia sulla panchina dei 'Red Devils'. L'attaccate belga ha sfruttato in pieno la chance concessagli da Solskjaer, 'costretto' a puntare sul numero 9 viste le defezioni nel reparto d'attacco di Martial, Sanchez e Lingard.

Doppietta decisiva per Lukaku, finito negli ultimi tempi nei radar di Juventus e Inter per la prossima estate.

In particolare i bianconeri potrebbero tentare l'affondo per il centravanti, con il Ds Paratici a caccia di un ariete di peso e spessore internazionale in attesa di definire il futuro di Mandzukic. Lukaku rappresenterebbe il profilo ideale sia per Antonioche per Zinedine, i due maggiori candidati a raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina della 'Vecchia Signora'.

Oltre al nazionale belga anche il compagno di squadra Marcus Rashford non lascia indifferente Paratici. Ieri glaciale con il rigore nel recupero che ha condannato il PSG di Buffon, l'attaccante inglese è quel tipo di prospetto che intriga il capo area sport della Continassa: giovane con ampi margini di miglioramento, ma già con un certa esperienza su grandi palcoscenici alle spalle. Se Lukaku partirebbe da una valutazione intorno ai 50 milioni di euro, il Manchester United per il cartellino di Rashford chiederebbe invece almeno 80 milioni.

