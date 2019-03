SERIE A JUVENTUS UDINESE CONFERENZA ALLEGRI CHAMPIONS RONALDO CRITICHE / Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga con l'Udinese valevole per la 27esima giornata di Serie A. Il tecnico bianconero ha toccato l'argomento Cristiano Ronaldo e quello legato al ritorno degli ottavi di Champions contro l'Atletico Madrid, in programma martedì sera all'Allianz Stadium' di Torino. Calciomercato.it ha seguito in diretta la conferenza:

"Dobbiamo continuare a fare punti, per essere tranquilli mancano sei vittorie. Non so ancora chi avrò a disposizione, nell'ultimo allenamento di domattina vedrò chi giocherà. Dybala si porta dietro una botta da Madrid e sta meglio, Mandzukic e Cristiano Ronaldo stanno bene. Bonucci e Chiellini non giocheranno, Cancelo e Pjanic sono squalificati, mentre Douglas Costa è in netto miglioramento. Domani bisogna vincere anche per preparare al meglio la partita di martedì (ritorno degli ottavi di finale di Champions contro l'Atletico Madrid, ndr)". CLICCA QUI per tutti gli ultimi aggiornamenti.

CHAMPIONS - "Per giocarsi la Champions League c'è solo una cosa da fare: passare il girone. Poi, dagli ottavi in poi non c'è niente di scontato e gli ultimi risultato lo dimostrano. La Juventus ha una base importante che gli consentirà ogni anno di giocarsi le proprie possibilità in Champions, che è la cosa più importante per una società di questo livello. Martedì avremo una bella partita e ci giocheremo le nostre possibilità di passaggio ai quarti.

Fallimento senza Champions? Bisogna, intanto, celebrare i due o tre trofei che la Juve può ancora vincere: uno l'abbiamo vinto (la Supercoppa Italiana, ndr), siamo vicino al secondo (Scudetto, ndr) e per il terzo siamo ancora in corsa. Ogni vittoria è frutto di lavoro e sacrificio, nessuno ci regala niente. La partita di Madrid ci ha lasciato delle scorie che ci hanno aiutato in questi quindici giorni. Martedì saremo pronti e faremo una grande gara. Non sarà facile, ma abbiamo tutte le carte in regola per fare un'impresa. Servirà tanta pazienza, perchè la partita sarà lunghissima".

CRISTIANO RONALDO E FORMAZIONE - Durante la gara col Napoli, Ronaldo è apparso nervoso e, a tratti, spazientito dall'atteggiamento della squadra: "Col Napoli non abbiamo fatto un buon secondo tempo. Ma Ronaldo non è spazientito. Abbiamo fatto una partita difensiva, servono anche queste per vincere il campionato. Se riuscissimo a vincere lo scudetto, sarebbero nove titoli su dieci in Italia. Domani Kean partirà titolare al 99%, in porta ci sarà Szczesny e ci sono buone possibilità di rivedere in campo Barzagli. Ronaldo è a disposizione, andrà in panchina".

CRITICHE - "Fanno parte del gioco e sono punti di vista, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Altri mezzo vuoto e credo che abbiano problemi a livello di vita, vedono nero fin dal mattino. Dipende dalla propria filosofia di vita. È giusto che le cose vadano bene a chi sorride e fa le cose con professionalità, ma anche con leggerezza. Io capisco tutto, a volte queste persone mi fanno anche tenerezza, ma non posso farci nulla. Gossip intorno alla squadra? Ha fatto bene, perché ha dato un po' di brio all'ambiente in un momento triste. Poi, io non faccio il guardiano. Domattina andremo in ritiro, dopo l'allenamento, quando darò anche i convocati".

