Porto-Roma, Pruzzo non si commuove per le lacrime di Florenzi

PORTO ROMA FLORENZI - L'immagine più toccante relativa all'eliminazione della Roma dalla Champions League ad opera del Porto è quella di Alessandro Florenzi in lacrime al triplice fischio finale.

L'esterno giallorosso è responsabile del fallo da rigore che ha portato al 3-1 decisivo dei lusitani. Immagine che non ha commosso l'ex bandiera romanista Robertoche ai microfoni di 'Radio Radio' esprime la sua opinione: "Le lacrime (di Florenzi) in quel momento non servono a niente... Sono soltanto un ulteriore segno di debolezza".