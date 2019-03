PANCHINA ROMA DI FRANCESCO / Sono ore di riflessione per la Roma e Eusebio Di Francesco, dopo il ko contro il Porto. Da un lato, la frustrazione per l'eliminazione in Champions League macchiata dall'errore, nel finale, dell'arbitro Cakir. Dall'altro, le considerazioni sulla panchina giallorossa, con il tecnico abruzzese che in queste ore ha pensato anche alle dimissioni. Le ultime indiscrezioni confermano: entro oggi verrà presa una decisione definitiva. I dirigenti giallorossi avranno un nuovo confronto con l'allenatore, ieri difeso pubblicamente da Francesco Totti e Daniele De Rossi, ma apparso molto stanco e stressato.

Porto-Roma, Di Francesco difeso da Totti

Talmente provato che ha deciso di non parlare nel post-gara. E' rimasto da solo sul pullman della squadra, immerso in una riflessione profonda. Nel frattempo, non verranno trascurati i contatti con i potenziali traghettatori:Attenzione anche a possibili novità sul fronte Monchi: il ds spagnolo viene descritto ormai come un ex.

Pallotta a parte, che però ha deciso di parlare ieri notte esclusivamente dell'arbitro e della direzione di gara, solo Totti nell'ultimo periodo ha provato a proteggere di Di Francesco. "Non ha sbagliato formazione, la squadra è dalla sua parte. Lo difendo perché sono un dirigente della Roma, non perché è un mio amico", le parole dell'ex capitano giallorosso a 'SkySport'.

