Porto-Roma, Damascelli contro la telecronaca di Trevisani e Adani

PORTO ROMA DAMASCELLI TREVISANI ADANI / Fa discutere l'epilogo di Porto-Roma, conclusasi con la vittoria per 3-1 dei lusitani all'overtime e l'eliminazione dei giallorossi dalla Champions League. Nel fuoco delle polemiche finisce però anche la telecronaca di 'Sky', ad opera di Riccardo Trevisani e Daniele Adani.

Non è la prima volta che il duo va sopra le righe in fase di commento e questa volta la critica, durissima, arriva da Tony, che a 'Radio Radio' dichiara: "Non vorrei più parlare e scrivere delle telecronache di voci che non raccontano serenamente l’accaduto ma si esaltano con il tifo e vendono pentole e materassi, il giornalismo è un’altra storia. E sto parlando di Trevisani e Adani, roba da sagra paesana".