Calciomercato Juventus, tensione tra Allegri e Agnelli

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI AGNELLI / Giorni delicatissimi per il futuro della Juventus, che martedì prossimo si gioca tutto in Champions League contro l'Atletico Madrid. Da ribaltare lo 0-2 dell'andata per accedere ai quarti di finale. Impresa non facile, la cui realizzazione o meno inciderà sul destino di Massimiliano Allegri.

Dopo la sconfitta del 'Wanda Metropolitano', il tecnico è stato messo in discussione e stando a quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' subito dopo il match ci fu un confronto tra tecnico e dirigenza dai toni non certo soft. Allegri non ha poi gradito il rinvio del confronto con il presidente, previsto in questi giorni e slittato per un viaggio di lavoro in Oman del numero uno bianconero. L'incontro avrà luogo probabilmente nel corso della pausa, in programma tra un paio di settimane. L'esito della campagna europea potrebbe, come noto, risultare decisivo.