CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTE ZIDANE / Alla Juventus ci si interroga sul futuro di Massimiliano Allegri, che dopo cinque stagioni potrebbe salutare la 'Vecchia Signora'.

Zinedinee Antoniosono al momento i nomi su cui potrebbe proiettarsi la dirigenza della Continassa in caso di avvicendamento in panchina, con Deschamps a fare da terzo incomodo viste le difficoltà per arrivare a profili come Guardiola e Klopp.

Con il ritorno dell'ex Ct azzurro - che verrebbe spalleggiato nel ruolo di vice da Pirlo - ci sarebbe spazio nuovamente per la difesa a tre e un grande colpo per ruolo. Come scrive 'Tuttosport' Conte chiederebbe a Paratici l'assalto per Chiesa, Pogba e de Ligt mentre blinderebbe a Torino Douglas Costa.

Zidane, al contrario, punterebbe sul modulo a rombo con Isco dietro le punte e l'offensiva in attacco per Lukaku da affiancare a Cristiano Ronaldo. E dal Real Madrid troverebbe spazio sulla sinistra anche Marcelo, un altro pupillo di 'Zizou'. Sia con Conte che Zidane sarà da decifrare il futuro di Dybala, che rischierebbe di essere una riserva di lusso nello scacchiere bianconero.

