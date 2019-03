Calciomercato Milan, il retroscena: Gattuso rischiò l'esonero

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO MIRABELLI / Il Milan si presenta sabato a Verona contro il Chievo per confermare il terzo posto in classifica appena ottenuto con il sorpasso all'Inter e per proseguire la cavalcata verso la Champions League.

Ovvi favori del pronostico per i rossoneri, ma al 'Bentegodi', nella scorsa stagione, l'avventura disulla panchina rossonera avrebbe potuto concludersi dopo poche curve. La 'Gazzetta dello Sport' svela che dopo il ko per 3-0 contro ill'allora presidenteera furioso e voleva procedere al cambio di allenatore. Fu il dsa difendere il tecnico e a farlo rimanere al suo posto. Da allora, sembra passato un secolo.