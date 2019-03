CALCIOMERCATO JUVENTUS BAYERN DYBALA / Juventus e Dybala ancora insieme? Non è detto. Non ci sono certezze sul futuro in bianconero della 'Joya'. Al momento, il club non vuole cederlo e il giocatore non vuole andar via. Ma il percorso in Champions League dei campioni d'Italia, secondo il 'Corriere dello Sport', può cambiare, eccome, le carte in tavola.

Un'uscita prematura con l'potrebbe pregiudicare i conti societari e far rivedere al ribasso le richieste economiche per l'argentino, attualmente valutato almenodi euro. Tra le squadre interessate, anche il, che dovrebbe andare incontro a un grande rinnovamento a fine stagione e fa salire le proprie quotazioni. Da non trascurare anche il, conche continua a mandare emissari per osservare Dybala da vicino. Senza dimenticare il possibile intreccio con l'