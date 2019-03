INTER ICARDI WANDA NARA MAROTTA / La frattura tra l'Inter e Icardi potrebbe ricomporsi prima del previsto, forse già nelle prossime ore. E' quanto emerge dalle risultanze del colloquio andato ieri in scena nella sede del club nerazzurro tra l'attaccante, la moglie-agente Wanda Nara, l'amministratore delegato Marotta e l'avvocato Paolo Nicoletti, mediatore noto all'ambiente interista e chiamato in causa proprio da Icardi e consorte, previo colloquio con Massimo Moratti.

Una scelta, scrivono 'Corriere dello Sport' e 'Gazzetta dello Sport', molto apprezzata dal club, sintomatica della volontà di rimettere a posto le cose. Secondo la 'Rosea', non si sarebbe parlato né della fascia di capitano né del tema rinnovo. L'Inter vuole il ritorno in campo dell'attaccante, Icardi ha chiesto di non essere dipinto come un giocatore sfascia-spogliatoio. Marotta avrebbe acconsentito, chiedendo al giocatore di tornare ad allenarsi prima del ritorno diin Italia e del colloquio richiesto al presidente, scenario confermato anche dal 'Corriere della Sera'. Domani potrebbe dunque essere il giorno giusto per rivedere Icardi in campo ad Appiano Gentile. Difficile vedere Icardi in campo con la, maggiori le chances per il derby contro il