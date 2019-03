PORTO ROMA PALLOTTA / Non parla di Di Francesco, non si sofferma sul possibile cambio tecnico ma James Pallotta al termine di Porto-Roma fa trapelare tutto il suo malcontento per l'operato dell'arbitro Cakir. Il presidente giallorosso rilascia una dichiarazione tramite il profilo Twitter inglese della società capitolina ed è un attacco al direttore di gara e al Var.

Un tweet in cui Pallotta torna alla semifinale dello scorso anno e agli errori arbitrali subiti contro il Liverpool per poi affermare di essere stati ancora una volta "derubati" in riferimento al fallo subito da Schick in area del Porto e non sanzionato. Pallotta si dice "stanco di questa m..." e chiude dicendo: "Non ho più parole".

Ecco il tweet completo del presidente della Roma: "Lo scorso anno abbiamo richiesto il VAR in Championsperché ci avevano rovinato la semifinale e questa sera, nonostante ci fosse, siamo stati derubati. Schick è stato atterrato in area, il VAR lo dimostra, e non viene fatto niente. Sono stufo di questa m.... Non ho più parole!"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui