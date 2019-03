CALCIOMERCATO ROMA PEROTTI DI FRANCESCO / Diego Perotti dopo Porto-Roma ha parlato a 'Sky' soffermandosi anche sulla posizione di Di Francesco: "Il mister è dispiaciuto come noi. Abbiamo lottato e tornare senza niente è molto doloroso. Meritavamo di più, loro sono una grande squadra, i tifosi hanno dato quella spinta che aiuta. Dispiace perché abbiamo avuto delle possibilità di fare il gol che avrebbe chiuso la partita.

Stadio ha condizionato l'arbitro? Dovreste chiederlo a lui: dispiace che non sia andato a vedere al monitor, poi magari non fischia però vai lì e guarda come ha fatto con il loro rigore. Se c'è questo nuovo sistema, va usato".

POSIZIONE DI FRANCESCO - "Giusto continuare con lui? Noi abbiamo sempre dato tutto, non solo per lui per tutti noi. A nessun piace perdere, l'ho detto ieri: siamo tutti con lui, è un momento brutto ma ora dovrà prendere lui una decisione su quello che vorrà fare. Noi abbiamo sempre lottato per il bene della Roma".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui