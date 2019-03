EUROPA LEAGUE EINTRACHT FRANCOFORTE INTER NAPOLI SALISBURGO FORMAZIONI TV / Si aggrappa all'Europa League l'Italia del calcio. Dopo l'eliminazione della Roma, in Champions League contro il Porto, arrivata ai tempi supplementari, scendono in campo Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo per l'andata degli ottavi di finale. I nerazzurri saranno impegnati in Germania allo Stadio Commerzabank-Arena di Francoforte; gli azzurri, allenati da mister Ancelotti, invece, giocheranno contro gli austriaci al San Paolo. Calciomercato.it vi presenta le sfide delle italiane impegnate in Europa League, le probabili formazioni di Eintracht-Inter e Napoli-Salisburgo e dove vedere i match.

Eintracht-Inter, probabili formazioni: Lautaro Martinez sfida Jovic

L'Inter di Luciano Spalletti è ancora alle prese con il caso Icardi. L'attaccante insieme a Wanda Nara, ha incontrato Marotta ma alle 18.55 non ci sarà. Il centravanti argentino non è l'unica cattiva news Inter: ieri, infatti, si è infortunato Radja Nainggolan. L'ex Roma salterà certamente anche la prossima partita di campionato contro la Spal ma è a rischio anche per il ritorno. Al suo posto ci sarà dunque BorjaValero, che agirà dietro l'unica punta Lautaro Martinez. Il giovane centravanti, in assenza del connazionale, è chiamato agli straordinari. Formazione per l'Inter pressoché decisa: a centrocampo agiranno Vecino e Brozovic; i trequartisti, oltre a Borja Valero, a supporto di Lautaro, saranno Politano e Perisic. Dietro qualche dubbio in più: Skriniar e Asamoah, infatti, sembrano gli unici sicuri del posto. La linea difensiva dovrebbe essere completata da Cedric e Miranda.

Dall'altra parte ci sarà la squadra di Adolf Hutter, pronto a puntare ancora una volta su Jovic, il centravanti che piace a mezza Europa, che sarà l'uomo più atteso. Occhio però anche ai compagni di reparto Haller e Gacinovic, che giocherà qualche metro più dietro. I tedeschi dovrebbero scendere in campo con un 3-4-1-2 e dovranno fare a meno di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Ante Rebic. L'ex Fiorentina, che in estate è stato accostato con insistenza al Bayern Monaco, starà fuori a causa di un problema al ginocchio. Il calcio d'inizio alla Commerzbank-Arena di Francoforte è programmato alle ore 18.55.

Il match sarà trasmesso sui canali Sky, su Sky Sport Uno e Sky Sport. Gli abbonati, inoltre, possono decidere di seguire la partita anche in streaming grazie all'applicazione Sky Go

Probabili Formazioni Eintracht-Inter

Eintracht (3-4-1-2) - Trapp; Ndicka, Abraham, Hinteregger; Da Costa, Rode, Hasebe, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic.

Inter (4-2-3-1) - Handanovic; Cedric, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja valero, Perisic; Lautaro.

Napoli-Salisburgo, probabili formazioni: Ancelotti si affida ai titolarissimi

Il Napoli non si nasconde. Dopo l'eliminazione dalla Champions League e uno Scudetto ormai andato - direzione Juventus (sono davvero parecchi i 16 punti di svantaggio dai bianconeri) - l'Europa League è diventata l'obiettivo stagionale. Mister Ancelotti e la sua squadra vogliono alzare la Coppa e il prossimo ostacolo è rappresentato dal Salisburgo. Gli azzurri, che in campionato hanno 12 punti di vantaggio sul quinto posto occupato dalla Roma, possono concentrarsi sulla competizione europea e proprio per questo il tecnico italiano pare intenzionato ad affidarsi a tutti gli effetti ai suoi giocatori migliori. Le news Napoli parlano di un attacco formato da Insigne-Milik. A centrocampo Zielinski, che ha giurato amore al Napoli, durante la conferenza della vigilia, giocherà sulla sinistra. Dal lato opposto Callejon con Allan e Fabian Ruiz al centro. Meret, tra i pali, avrà davanti Maksimovic e Koulibaly. Qualche dubbio per quanto riguarda il ruolo di terzino con Hysaj e Ghoulam che partono leggermente in vantaggio su Malcuit e Mario Rui.

Per restare aggiornato con tutte le news legate all'Europa League CLICCA QUI

Di fronte al Napoli ci sarà una squadra abituata alle competizioni europee che si affida al bomber Dabbur, capocannoniere della competizione con i suoi 7 centri. Occhi puntati al 'San Paolo' anche sul terzino Lainer e sul centrocampista Samassekou, accostati a Napoli e Milan nella sessione estiva di mercato. La partita avrà inizio alle 21 e sarà visibile sui canali Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport ma anche in chiaro su TV8. In streaming gli abbonati potranno usufruire del servizio Sky Go.

Probabili Formazioni Napoli-Salisburgo

Napoli (4-4-2) - Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Milik.

Salisburgo (4-3-1-2) - Walke; Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Schlager, Samassekou, Junuzovic; Wolf; Gulbrandsen, Dabbur.

