PORTO ROMA MANOLAS/ Kostas Manolas, difensore della Roma, ha commentato aspramente ai microfoni di 'Sky Sport' l'uscita dalla Champions League con il Porto: "Si abbiamo dato il massimo, abbiamo fatto una buona gara che alla fine ci lascia con l'amaro in bocca. Potevamo fare il 2-2 per passare il turno poi ci fischiano un rigore e poi non ci danno un rigore netto.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per me è una vergogna, non sono andati neanche a vederlo. Hanno detto che non c'è nulla, io non capisco veramente perchè succedono sempre a noi queste cose. Anche anno scorso due rigori a favori non ci sono stati fischiati e ci hanno chiesto scusa. Ora c'è il VAR, devi andare a vederlo è evidente". Per le ultime notizie sulla Champions---> clicca qui!