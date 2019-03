CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO / Di Francesco ha preferito non rilasciare dichiarazioni - al suo posto è andato capitan de Rossi - dopo la sconfitta col Porto e la conseguente eliminazione dalla Champions. Il tecnico della Roma resta in silenzio (non si presenterà nemmeno in conferenza stampa), immerso nelle sue riflessioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sulla graticola già prima di questa gara a causa del pesante ko nel derby contro la Di Francesco riflette anche su possibili dimissioni . Le prossime ore potrebbero essere decisive per il suo futuro e per la panchina capitolina. Per la sua eventuale successione è corsa a tre fra Paulo Sousa (che però è vicinissimo al Bordeaux) , Panucci e Donadoni.