CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Daniele De Rossi si presenta ai microfoni di 'Sky' dopo Porto-Roma, gara che ha sancito l'eliminazione dei giallorossi dalla Champions. Un ko che potebbe costare la panchina a Di Francesco. De Rossi su questo punto dice: "Rimango della mia opinione. Non so che succederà ma nessuno toglierà al mister ciò che ha fatto l'anno scorso e quello che ha fatto quest'anno. Sono dibattiti che fate voi, non noi.

Da domani iniziamo a lavorare con il nostro allenatore per preparare la gara con l'".

Il capitano dei capitolini ha parlato anche del suo infortuno ("penso di essermi stirato") poi ha analizzato la gara: "L'eliminazione va accettata ma la modalità è terribile da accettare. Siamo una squadra particolare, non abbiamo fatto una partita perfetta ma ho visto un gruppo di giocatori e uomini seri che ci tenevano tanto. Non meritavamo di perdere così. Rigore? Lo devo rivedere. Preferisco riguardarlo prima di commentare. Sono fierissimo di questo gruppo. Abbiamo mantenuto la tensione alta, loro sono forti. Penso che meritavamo di passare".

