CHAMPIONS PORTO ROMA / La Roma saluta la Champions agli ottavi perdendo 3-1 contro il Porto. Nei tempi regolamentari si materializza lo stesso risultato dell'andata, il 2-1. Al vantaggio di Soares risponde, su rigore, Daniele De Rossi (poi out per problema muscolare). Secondo tempo tutto a trazione Porto, in vantaggio con Marega.

I giallorossi resistono portando il match ai supplementari, dove sprecano molte occasioni venendo puniti nel secondo da un rigore assai generoso concesso dadopo consulto altrattiene per la maglia, che però sembra partire in posizione di offside, senza contare che sul pallone non ci sarebbe mai arrivato. Il penalty lo trasforma l'ex Inter. Nel finale, invece, l'arbitro turco non va a rivedere alla 'moviola' un contatto molto sospesso in area portoghese tra Marega e. Finisce così, 3-1 per il Porto. Roma a casa e forseai titoli di coda.

PORTO-ROMA 3-1 d.t.s.

26' Soares (P), 37' rig.De Rossi (R), 52' Marega (P), 117' rig.Telles (P)

