PAGELLE TABELLINO PORTO ROMA VOTI/ Una partita infinita quella del Do Dragao fra Porto e Roma. A passare in vantaggio sono i portoghesi con la rete di Soares, pareggiata dal rigore di Daniele De Rossi, freddissimo dal dischetto contro un'altra leggenda del calcio europeo come Iker Casillas. Nella ripresa è Marega a rompere la serenità giallorossa e a pareggiare i conti. Tempi supplementari. La prima frazione degli extratime mantiene l'equilibrio. Nella ripresa un rigore su errore di Cakir manda ai quarti di finale i lusitani dopo la trasformazione di Telles.

PORTO

Casillas 5,5 - Qualche imprecisione, in particolare nelle uscite alte.

Éder Militão 5 - Disastroso nella prima frazione di gioco nell'atterramento a Perotti. Si riscatta parzialmente nella ripresa. Dal 103' Maxi Pereira S.V.

Pepe 5 - Meglio nel primo tempo, nei secondi 45 minuti si spende un po' troppo nelle polemiche con gli avversari. Nel finale rischia lo svarione ma viene graziato da Perotti. Ci poteva stare l'espulsione per doppia ammonizione.

Felipe 6,5 - Limita con forza e vigoria le folate di Edin Dzeko. Gara di livello.

Alex Telles 7 - Uno stantuffo continuo in fascia. Spesso trova il fondo e butta in mezzo cross pericolosi. Suo il gol che vale i quarti di finale.

Otavio 5,5 - Qualche sbavatura, poteva fare qualcosa in più. Meglio nel secondo tempo. Dal 93' Hernani 6 - Si limita a portare un po' di freschezza in mezzo al campo.

Danilo 6 - Rischia poco sulla linea mediana ma contiene bene le mezz'ali giallorosse.

Herrera 5,5 - Un po' in ombra rispetto alle sue solite prestazioni roboanti e di grinta. Si becca anche un giallo evitabile.

Corona 6,5 - Tanti spunti interessanti e dribbling da capogiro. Gli manca un po' di concretezza negli ultimi 16 metri. Dal 69' Brahimi 6,5 - Qualche discesa di livello e un'occasione ben neutralizzata da Olsen.

Marega 8 - Un gol e un assist di pregevolissima fattura. Fa pesare ancor di più la sua mancanza nella sfida di andata. Nei supplementari è mostruoso e mantiene i ritmi che aveva dal primo minuto di gioco.

Tiquinho Soares 7 - Pesantissimo il gol dell'1-0 all'inizio della sfida. Combatte con tutti i difensori della Roma avendo spesso la meglio. Dal 78' Fernando 5,5 - Difficile mantenere lo stesso livello del suo predecessore.

All. Conceicao 6,5 - Ribalta il discorso qualificazione grazie ad un super Marega, assente all'andata.

ROMA

Olsen 6,5 - Bene nelle tanto criticate uscite. Attento anche in 3 respinte provvidenziali.

Juan Jesus 5,5 - Non sufficiente ma con qualche chiusura interessante.

Manolas 5,5 - Dopo un primo tempo non buono cresce nella ripresa.

Marcano 5 - Si perde Marega in occasione del gol del 2-1 del Porto sporcando una gara meno negativa del solito.

Dal 77' Cristante 6 - Entra portando un po' di qualità fra le maglie allargate della sfida.

Karsdorp 5 - Esce dopo 10 minuti della ripresa e una prima frazione di gioco non brillante. Rimedia anche un'ammonizione. Dal 55' Florenzi 4 - Non parte benissimo ma cresce col passare dei minuti. Clamorosa l'ingenuità su Fernando che porta al rigore.

De Rossi 7 - Il cuore e la qualità della Roma in un solo giocatore. Perfetta la trasformazione dal dischetto, peccato per il guaio al polpaccio che lo costringe al cambio. Dal 45'+4' Pellegrini 6 - Nonostante giochi fuori ruolo non delude. Fulmine a ciel sereno l'infortunio ad inizio supplementare. Dal 96' Schick 5 - Tocca pochissimi palloni nei minuti in campo.

Nzonzi 5 - Sbaglia molto in fase d'impostazione ed è lento in occasione delle possibili ripartenze.

Kolarov 5,5 - Ok la fase offensiva ma deve anche difendere e la sua negligenza lo porta a tenere in gioco Marega sulla rete del 2-1 dei portoghesi.

Zaniolo 6 - Pochi spunti di qualità ma tanto sacrificio e molte coperture, soprattutto dall'uscita dal campo di De Rossi.

Dzeko 5 - Gli arrivano pochissimi palloni e prova a fare quello che può. In un primo momento si lascia ingannare dai tranelli di Pepe ma poi preferisce pensare alla partita e, nei supplementari, spreca una grande occasione dopo un super dribbling. Ne sciupa un'altra subito dopo provando lo scavetto che non arriva mai in porta.

Perotti 6,5 - Manda ai pazzi Eder Militao. Bella prestazione, peccato per le ripetute assenze per infortunio nell'arco della stagione. Dopo una chance importante nel finale, accelera nell'extratime.

All. Di Francesco 5,5 - Azzarda qualcosa di troppo nella formazione ma le occasioni la sua squadra le ha e le sciupa, soprattutto con Dzeko.

ARBITRO: Cakir (TUR) 3,5 - Ci poteva stare l'espulsione per doppia ammonizione sul fallo di Pepe. Nel finale assegna il rigore al Porto non valutando il fuorigioco di Fernando sul tiro di Maxi Pereira. Non va all'on-field review sul contatto di Marega su Schick, potenzialmente da penalty.

TABELLINO

Porto-Roma 3-1 (4-3 tot.)

Porto(4-3-3): Casillas; Militão (Dal 103' Maxi Pereira), Felipe, Pepe, Alex Telles; Otávio (Dal 93' Hernani), Danilo, Herrera; Corona (Dal 69' Brahimi), Marega, Soares (Dal 78' Fernando). All. Conceiçao

Roma(3-4-3): Olsen; Juan Jesus, Manolas, Marcano (Dal 77' Cristante); Karsdorp (Dal 55' Florenzi), De Rossi (Dal 45' Pellegrini (Dal 96' Schick)), N'Zonzi, Kolarov; Zaniolo, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

Arbitro: Cakir (TUR)

Marcatori: 26' Soares (P), 37' De Rossi R (R), 52' Marega (P), 117' Telles (P)

Ammoniti: 15' Zaniolo (R), 18' Herrera (P), 45' Danilo (P), 55' Karsdorp (R), 58' Pepe (P) Dzeko (R), 81' Pellegrini (R), 118' Telles (P)

Espulsi:

