CHAMPIONS LEAGUE PSG MANCHESTER UNITED / Il Manchester United compie l'impresa, ribalta il Psg e va ai quarti di finale di Champions League: la formazione di Tuchel non riesce a capitalizzare il 2-0 ottenuto in Inghilterra ed esce perdendo clamorosamente in casa per 3-1. Lukaku è il grande protagonista della serata con una doppietta, Rashford l'autore del rigore che fa festeggiare i 'Red Devils'.

L'attaccante belga è abile a sfruttare un doppio errore della retroguardia parigina: prima èa sbagliare il retropassaggio, poi tocca arespingere male una conclusione dalla distanza. In mezzo il gol diche sembra favorire la formazione di casa ma nei minuti di recupero del secondo tempo, il Var assegna un calcio di rigore allo United: Rashford trasforma e per ilè notte fonda, mentre lofesteggia l'impresa compiuta.

PSG-MANCHESTER UNITED 1-3: 2' Lukaku (M), 12' Barnat (P), 30' Lukaku (M), 92' Rashford rig. (M)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui