CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIESA / Tra i talenti italiani più corteggiato in Serie A e all'estero, Federico Chiesa ha parlato in un'intervista alla rivista 'Undici' in uscita domani. L'esterno della Fiorentina, seguito anche da Juventus e Inter, ha parlato anche delle sue aspirazioni future: "La spinta che mi ha portato ad arrivare fin qui, in Serie A, ora mi sprona a migliorare ogni domenica.

Come: non ha il talento di, però ha vinto il suo stesso numero di Palloni d'Oro. Un professionista esemplare come lui insegna che per arrivare e restare al top bisogna stare attenti a ogni piccolo particolare".

Non solo Ronaldo però: Chiesa ha parlato anche di Mbappè: "Mi ha impressionato tantissimo, è il calciatore che ora mi piace di più. Mi auguro un giorno di fare quello che ha fatto lui, ma ce n'è di strada da fare. Lui è su un altro pianeta. Ci sono giocatori che impiegano una carriera per raggiungere i suoi traguardi, lui a vent'anni ha già vinto un Mondiale".

