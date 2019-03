CALCIOMERCATO PSG BUFFON / Non lascia, anzi raddoppia: Gigi Buffon non ha ancora smesso di sorprendere ed è pronto a prolungare la sua avventura al Paris Saint-Germain. Entro fine mese dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale del rinnovo di contratto del portiere ex Parma e Juventus.

Un prolungamento con una piccola sorpresa, secondo quanto riporta 'Sky': il nuovo contratto dovrebbe, infatti, essere di un anno più opzione per un'altra stagione. Se fosse confermata tale possibilità, Buffon potrebbe continuare a giocare fino a 43 anni. In quest'annata, il numero uno italiano ha collezionato 19 presenze, alternandosi, soprattutto in campionato, con Areola, mentre in Champions, una volta scontatta la squalifica di tre giornate, ha sempre giocato titolare. .