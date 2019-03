CALCIOMERCATO ROMA TOTTI DI FRANCESCO / Prima del match col Porto, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions, è intervenuto a 'Sky Sport' Francesco Totti. L'ex storico capitano e attuale dirigente della Roma ha preso le difese di Eusebio Di Francesco, nel mirino dopo il ko nel derby e a fortissimo rischio esonero in caso di eliminazione: "La squadra è tutta con lui, che cerca di imporre sempre il proprio gioco.

Stasera sappiamo che sarà complicata, per questo vogliamo una squadra cattiva sotto ogni punto di vista. Il mister ha cercato di mettere in campo la formazione migliore, quella che secondo lui può fare una grande partita. Lui ha un'adrenalina che nessuno può sapere, noi gli daremo tutto il sostegno possibile sperando che la squadra possa dargli grande forza. Di Francesco lo difendo non perché mio amico ma perché sono dirigente della Roma e lui è un mio allenatore. Per questo lo appoggerò fino alla fine", ha concluso