EINTRACHT FRANCOFORTE INTER CEDRIC / Cedric Soares, terzino nerazzurro in prestito dal Southampton, ha presenziato al fianco di Luciano Spalletti in occasione della conferenza stampa alla vigilia dell'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Eintracht Francoforte e Inter. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it.

Ecco le sue parole: "Il riscatto a fine stagione? Non ho ancora pensato a questa storia, è un grandissimo onore per me essere qui, l'Inter mi ha dato fiducia e io ne ho in me. Io darò sempre il massimo in campo, poi a fine stagione si vedrà la decisione. Se mi terranno va bene altrimenti . Nella gara di domani sarà molto importante non perdere la nostra identità. I pericoli maggiori? L'Eintracht è una squadra molto forte, ma siamo preparati ad affrontarlo. La cosa più importante è rimanere concentrati su di noi e sulle nostre qualità, giocando al massimo sono certo che porteremo a casa il risultato".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui