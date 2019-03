MARSIGLIA BALOTELLI / Avete presente il Mario Balotelli un po' burbero in campo e che, dopo i gol, non esulta perché "un postino non esulta quando consegna la posta, fa il suo lavoro"? Bene, da ora in poi sarà solo un lontano ricordo.

Perché dopo l'ultima esultanza con tanto di smartphone e diretta su Instagram direttamente dal campo, 'SuperMario' su Instagram ha annunciato: "Piccola storia segreta. Dopo un gol non esulto... Avete mai visto un postino esultare dopo aver consegnato la posta? Ragazzi, finalmente la scorsa settimana ne ho incontrato uno che esultava e sorrideva dopo avermi consegnato un pacco per cui, da oggi in poi lo farò anch'io". Prepariamoci ad un nuovo Balo allora, magari anche per rendimento.