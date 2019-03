NAPOLI SALISBURGO ULMER ROSE / Giorno di vigilia in casa Napoli che domani affronta il Salisburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Gli austriaci arrivano al 'San Paolo' con tutta l'intenzione di far male agli azzurri, come dichiarato dal tecnico Marco Rose in conferenza stampa: "È un onore poter giocare contro una squadra forte come il Napoli. Non possiamo avere paura, però, siamo qui per giocare una partita di calcio - le parole raccolte dall'inviato di Calciomercato.it -. Siamo una squadra ambiziosa anche se molto giovane. Sappiamo di affrontare una squadra forte quindi dovremo mettere in campo il nostro coraggio e la nostra esperienza. Si parte da una gara importante qui al San Paolo, non so se sarà decisiva; giocheremo al massimo e poi vedremo quanto servirà quella di ritorno a casa nostra. Junuzovic e Gulbrandsen sono recuperati e possono giocare.

Dovremo provare a creare molto contro questa squadra, la difesa dovrà lavorare molto e proveremo ad essere sempre aggressivi. Non guardiamo alle annate precedenti e a quello che abbiamo fatto lo scorso anno in Europa League, dobbiamo concentrarci necessariamente sulla gara di domani sera. L'Europa League è una competizione importante per noi, vogliamo arrivare il più lontano possibile".

Quindi gli fa eco l'esperto Ulmer: "Questa estate sapevamo anche noi della trattava Lainer-Napoli ma non è più un tema attuale, non ne abbiamo parlato in questi giorni. Il Napoli è ad un livello più alto di Borussia Dortmund e Lazio, quindi dovremo impegnarci ancora di più".

Ecco infine la probabile formazione del Salisburgo in vista del match:

Salisburgo (4-3-1-2): Walke, Lainer, Ramalho, Onguene, Ulmer; Samassekou, Schlager, Junuzovic; Wolf; Dabbur, Gulbrandsen. All. Rose

Panchina: Stankovic, Vallci, Todorovic, Szoboszlai, Mwepu, Minamino, Daka.

