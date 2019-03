p>JUVENTUS UDINESE DYBALA / Contro l'Pauloè chiamato a convincere Massimilianoin vista del delicato ritorno in programma martedì sera all'Allianz Stadium contro l': il numero 10 bianconero non ha brillato nell'andata giocata al Wanda Metropolitano e contro ilè partito dalla panchina prima di fare il suo ingresso in campo solo nel finale di gara. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Dybala accusa un lieve dolore al piede ma al momento la sua presenza non è a rischio in vista dell'anticipo serale in programma venerdì: la situazione non preoccupa lo staff medico bianconero visto che l'argentino è già sceso in campo con questo problema contro il Napoli e quindi sarà a disposizione di Allegri. Certa l'assenza di Douglas Costa: la speranza in casa Juventus è quella di recuperarlo per il match contro l'Atletico.

