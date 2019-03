CALCIOMERCATO INTER MILAN BALE / Il matrimonio tra Gareth Bale e il Real Madrid sembra essere giunto al capolinea: dopo l'addio di Cristiano Ronaldo approdato alla Juventus, il gallese aveva tutte le carte in regola per imporsi come assoluto leader dei 'Blancos' durante quest'annata. Le cose però sono andate diversamente con mister 100 milioni che è finito sempre più ai margini del progetto tecnico madrileno.

Ma non solo, anche il rapporto con i tifosi è andato sempre di più deteriorando: in occasione della debacle del Real andata in scena ieri sera contro lnel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Bale è stato accolto al suo ingresso in campo dai fischi assordanti del 'Santiago Bernabeu'. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Intervistato dai microfoni di 'Sky Sports New's, l'ex presidente del Real Madrid Ramon Calderon ha rivelato un importante retroscena di mercato sul futuro di Gareth Bale, destinato a far sognare i tifosi dell'Inter e del Milan. Ecco le sue parole: "Ha dimostrato in questa stagione una mancanza di impegno tale da non passare inosservata agli occhi dei tifosi e dei compagni. E' un peccato, ma purtroppo non riesco ad immaginarmelo con la maglia del Real Madrid nella prossima stagione. Se ne andrà via in estate".

