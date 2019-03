CALCIOMERCATO INTER MILAN SERIE A / In questa ultima parte di stagione, alcuni giocatori sono chiamati a convincere le relative squadre ad esercitare il riscatto al termine della stagione: la dirigenza dell'Inter è chiamata a prendere una decisione definitiva sul futuro di Keita, Politano e Cedric Soares mentre quella del Milan pare essere sempre più convinta di Bakayoko. Le milanesi in primo piano, ma non solo: in bilico anche il futuro di Zapata e Pasalic (Atalanta), Pjaca e Mirallas (Fiorentina), Locatelli (Sassuolo), Petagna (Spal), Ospina (Napoli), Tonelli (Sampdoria) e Ola Aina (Torino). Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Calciomercato Inter e Milan, da Keita a Bakayoko: il punto sui riscatti

Il piazzamento in Champions League è obbligatorio per il calciomercato dell'Inter e per il calciomercato del Milan, soprattutto per i riscatti da esercitare entro l'inizio della finestra estiva di mercato. Marotta e Ausilio in questi mesi dovranno prendere una decisione definitiva sul futuro di Keita, Cedric Soares e Politano: in lista ci sarebbe anche il nome di Vrsaljko, ma la sua parentesi milanese è già giunta al capolinea dopo l'operazione a cui si è sottoposto nelle passate settimane. Dopo aver investito già 6 milioni di euro in estate, entro fine maggio l'Inter dovrà decidere se versarne altri 34 nelle casse del Monaco per Keita: il senegalese è pronto al rientro, una cessione in estate di Perisic potrebbe in qualche modo far decollare l'affare. Verso la conferma Politano: per riscattarlo l'Inter dovrà versare nelle casse del Sassuolo 20 milioni di euro. Una cifra abbordabile che potrebbe essere ulteriormente abbassata qualora vengano inserite alcune contropartite tecniche. Più lontano quello di Cedric Soares che al momento non riesce a trovare grande spazio nell'undici iniziale di Spalletti: costo dell'operazione che si aggira sui 11 milioni euro.

Calciomercato, da Zapata e Petagna: le mosse delle altre squadre di A

La Champions risulta fondamentale per ilper riscattare: il centrocampista francese ha convinto tutti ed è diventato a tutti gli effetti un titolare inamovibile di. Ilnon vuole fare sconti, così per assicurare al tecnico rossonero la permanenza del suo mediano anche nel prossimo campionato, c’è bisogno dei milioni della coppa dalle grandi orecchie. Il Milan ha già versato nelle casse dei Blues 5 milioni di euro per il prestito mentre il diritto di riscatto è fissato a 35.

La super stagione di Zapata pare aver subito convinto l'Atalanta ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro dopo aver già versato nelle casse della Sampdoria altri 12 per il prestito biennale dell'attaccante colombiano che ha realizzato in stagione 21 gol in 35 presenze con la Dea. In bilico il futuro di Pasalic: la dirigenza bergamasca dovrebbe versare entro luglio 15 milioni di euro, in caso contrario il centrocampista croato tornerà al Chelsea. Chi sicuramente ha deluso le aspettative di inizio stagione è il tandem tutto viola Pjaca-Mirallas: difficile che la Fiorentina eserciti a fine stagione il riscatto per entrambi i giocatori. Il croato, arrivato dalla Juventus in prestito oneroso a due milioni, ha un diritto di riscatto fissato a venti con successiva recompra a ventisei esercitabile dalla dirigenza bianconera: il belga, invece, è arrivato dall'Everton in prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di sette milioni e mezzo. Non dovrebbe esserci dubbi sul futuro di Locatelli: il Sassuolo al termine della stagione riscatterà dal Milan il centrocampista per cui c'è un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Il Napoli riscatterà obbligatoriamente Ospina dall'Arsenal per 4 milioni di euro al raggiungimento della 30esima presenza, mentre Petagna sarà riscattato dalla Spal in caso di permanenza della squadra ferrarese in Serie A per 12 milioni di euro. La Sampdoria è chiamata ad importanti scelte: il riscatto di Defrel dalla Roma è fissato a 18,5 milioni di euro, quello di Saponara dalla Fiorentina a 9 milioni di euro. In bilico anche il futuro di Tonelli per cui è previsto un diritto di riscatto a 7,5 milioni che diventa obbligo alla 25esima presenza da parte del giocatore. L'infortunio accusato da Ola Aina può in qualche modo cambiare le carte in tavola: il ventiduenne di proprietà del Chelsea ora in prestito al Torino, ha impressionato positivamente il club ma ora la dirigenza granata valuterà se sborsare i 10 milioni di euro previsti dall'accordo.

