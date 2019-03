JUVENTUS-UDINESE DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE ALLEGRI CRISTIANO RONALDO NICOLA DE PAUL - Anticipo del venerdì, in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, per la capolista Juventus, valido per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri di Massimiliano Allegri, reduci dalla vittoria sul campo del Napoli nel turno precedente, ospitano l'Udinese. I friulani di Davide Nicola sono anch'essi reduci dalla conquista dei tre punti, nella sfida salvezza contro il Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-UDINESE

Juventus (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Alex Sandro, Kean, Bernardeschi. All. Allegri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Larsen, Wilmot, Fofana, Zeegelaar; Pussetto, De Paul. All. Nicola.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 72; Napoli 56; Milan 48; Inter 47; Roma 44; Lazio, Atalanta e Torino 41; Sampdoria 39; Fiorentina 36; Sassuolo 31; Genoa e Parma 30; Cagliari 27; Udinese 25; Spal 23; Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 17; Chievo 10

