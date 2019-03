Calciomercato Juventus, contromossa Barcellona per de Ligt

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Tutti pazzi per i ragazzi terribili dell'Ajax che, dopo aver fatto fuori il Real Madrid in Champions League, vuole continuare a sognare in Champions League prima di infiammare il mercato estivo. Anche se c'è chi già da tempo fa parlare, e tanto, di sé. Su tutti Matthijs de Ligt, il centrale che sta scatenando un'asta internazionale. Dall'Atletico Madrid a, soprattutto, la Juventus che da tempo lavora su questa pista con l'agente Mino Raiola.

Ma occhio al Barcellona che non lo ha mai perso di vista ed è pronto a tornare alla carica con maggior decisione.

Lo riferisce 'Mundo Deportivo' secondo cui la prova fornita da de Ligt al 'Santiago Bernabeu' contro il Real avrebbe defintivamente convinto i vertici blaugrana a puntare sull'olandese diventato ora, dunque, il primo obiettivo per la difesa. I rapporti tra le società sono storicamente positivi e ulteriormente consolidati dal recente affare de Jong che sbarcherà in Catalogna a luglio. Il presidente Bartomeu è pronto a dare il via libera all'acquisto.

