DIRETTA EINTRACHT INTER FORMAZIONI / Tutto pronto per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Dopo la sconfitta contro il Cagliari, l'Inter fa visita all'Eintracht Francoforte con un problema in più, l'infortunio di Nainggolan che rende ancora più pesante l'assenza di un altro pezzo pregiato come Mauro Icardi.

La difesa dovrà invece fare molta attenzione ae, soprattutto,, oggetto del desiderio di molte big europee. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

EINTRACHT (3-4-1-2): Trapp; Ndicka, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic; Gacinovic; Haller, Jovic. All. Hutter

INTER(4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Perisic; Lautaro. All. Spalletti

