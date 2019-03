Calciomercato Sampdoria, si attende ancora il pagamento di Viviano

CALCIOMERCATO SAMPDORIA VIVIANO SPORTING CP - Nonostante la sua avventura allo Sporting Clube de Portugal sia terminata dopo pochi mesi, in gennaio il passaggio in prestito alla Spal, continua a tenere banco la situazione di Emiliano Viviano.

Il portiere è stato acquistato dai lusitani nell'estate scorsa, ma non è mai sceso in campo con la sua nuova squadra in competizioni ufficiali. Nella sessione di mercato invernale è arrivata la chiamata, in prestito fino a giugno, dal club ferrarese, ma, secondo quanto riporta 'Record', il club portoghese non avrebbe ancora saldato la prima tranche del pagamento del cartellino alla. La scadenza era fissata per febbraio, il club blucerchiato resta in attesa della regolarizzazione.