ESTRAZIONE MILLION DAY MERCOLEDI' 6 MARZO / Il Million Day è il nuovo gioco di Lottomatica che per i fortunati mette in palio vincite fino ad un milione di euro: possibilità di vincita ogni giorno, è prevista un'estrazione alle ore 19. Ecco come scegliere i cinque numeri vincenti!

Million Day, estrazione 6 marzo: come si gioca e montepremi

La giocata è fissa, puntando solamente un euro si può vincere fino a un milione. I 5 numeri possono essere scelti tra l'1 e il 55: ogni giorno alle 19 ci sarà l'estrazione del Million Day.

Si può giocare in ogni ricevitoria, in un orario compreso dalle 19.15 del giorno precedente alle 18.45 di quello dell'estrazione.

Il montepremi del Million Day è di un milione di euro in caso di 5 numeri vincenti; ai 4 andranno vincite da mille euro, ai 3 da 50 euro mentre i 2 vinceranno 2 euro.

Million Day, estrazione di mercoledì 6 marzo: i numeri vincenti

Oltre che sul sito Sisal, potrete scoprire con noi la combinazione vincente.

Ecco i numeri vincenti dell'estrazione di ieri, martedì 5 marzo: 20 45 38 32 44

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui