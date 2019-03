Germania, Low 'taglia' tre del Bayern: società furiosa

GERMANIA LOW BAYERN MONACO / Polemiche in Germania per le decisioni del ct della nazionale Joachim Low. E' stato annunciato infatti dal selezionatore della Mannschaft che non prenderanno parte alle qualificazioni a Euro 2020 Jerome Boateng, Mats Hummels e Thomas Muller, colonne portanti della nazionale tedesca sin dal 2010.

All'esclusione dei tre del, la società bavarese ha reagito con un comunicato molto duro, firmato dal presidentee dal direttore sportivo. "Di base, non commentiamo le decisioni del commissario tecnico, la scelta dei giocatori è una sua esclusiva responsabilità - si legge - Tuttavia crediamo che la tempistica delle sue dichiarazioni sia discutibile. La Germania ha giocato il suo ultimo match internazionale il 19 novembre 2018. Siamo irritati dal fatto che questa scelta arrivi tre mesi dopo e a pochi giorni da match fondamentali per lacontro ile incon il".