CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT ATLETICO MADRID BARCELLONA AJAX - Matthijs de Ligt è uno dei difensori più forti del panorama internazionale, e lo ha dimostrato anche ieri sera al 'Bernabeu' nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il 19enne centrale dell'è destinato a scatenare un'asta nella prossima sessione die diverse squadre inglesi sono segnalate sulle sue tracce e la valutazione continua a salire. A queste squadre, secondo 'Marca', si è aggiunto l', avversario proprio dei bianconeri in Champions. La società castigliana potrebbe utilizzare i soldi in arrivo dalper Lucas: i bavaresi, infatti, sembrano essere disposti a pagare la clausola rescissoria del francese, pari a 80 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere proposta all'Ajax per de Ligt.