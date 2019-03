Calciomercato Juventus, osservatori del Manchester United per Cancelo

CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO MANCHESTER UNITED - Joao Cancelo è arrivato in estate alla Juventus dal Valencia, per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Il portoghese, redeice dall'esperienza all'Inter, è risultato decisivo in alcune occasioni, mentre in altre è finito nel mirino dei critici e dell'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ma, nel frattempo, gli estimatori per il 24enne esterno destro non mancano: stando, infatti, a 'La Gazzetta dello Sport', osservatori delsarebbero stati incaricati di seguire Cancelo e raccogliere informazioni sul suo conto. I 'Red Devils' hanno la necessità di coprire il buco che potrebbe crearse in estate con l'addio di Ashleysulla fascia destra. Ma non sarà facile strappare il calciatore al club piemontese nell'estate prossima.